Внаслідок обстрілу Херсона та області постраждали 68 людей, - голова ОВА
Внаслідок обстрілу Херсона та області росіянами, який стався сьогодні, 24 грудня, постраждали 68 мирних жителів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Ярослава Янушевича в Telegram.
"Станом зараз відомо про 68 постраждалих в результаті сьогоднішньої атаки російських окупантів на Херсонську область", - зазначив Янушевич.
При цьому він додав, що окупанти вбили десятеро людей.
Він зазначив, що через удар росіян з "Градів" пошкоджено багато будівель у центрі Херсона. Окупанти потрапили по котельні дитячого садка та газопроводу. Для атаки ворог використав запальні боєприпаси.
Янушевич наголосив, що у місті є райони, електропостачання в яких відновити не вдасться через постійні обстріли росіян. Тому він закликав мешканців евакуюватись звідти.
Нагадаємо, сьогодні вранці росіяни завдали масованого удару по Херсону.
Раніше офіційні особи повідомляли, що в результаті ворожої атаки загинули щонайменше 10 людей, ще 58 отримали поранення.
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