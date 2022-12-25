Надо возвращаться в реальность. Подоляк высмеял путинские причины начала войны

Российский президент Владимир Путин в привычной для него манере регулярно придумает новые причины начала войны в Украине. Жалкому диктатору следует начать возвращаться к реальности.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

Как отметил Подоляк, именно Россия единолично напала на Украину и продолжает убивать наших граждан. Никаких других "стран, мотивов и геополитики" не существует.

"Россия не хочет переговоров, но пытается избежать ответственности. Это очевидно, поэтому мы движемся к трибуналу", - добавил советник главы Офиса президента.