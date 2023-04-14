Треба перезавантажити Радбез ООН, щоб виключити звідти РФ, - Кулеба

Раду безпеки Організації об’єднаних націй необхідно перезавантажити, аби з’явилась можливість виключити звідти Росію.
Про це під час телемарафону заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає РБК-Україна.
Він зазначив, що це не швидкий процес і Україні треба бути наполегливою у своїх намаганнях.
"Це не швидкий процес, тому що потрібно повністю перезавантажити Раду Безпеки ООН для того, щоб виключити з неї Росію. Але і це відбудеться. Головне, бути наполегливими та робити те, що ми робимо. А цей місяць, який Росія головує в Радбезі ООН ми максимально використаємо для того, щоб наблизити цю мету", - сказав Кулеба.
Він також зазначив, що Україна стала першою державою, яка поставила питання нелегітимності членства РФ в Радбезі ООН, хоч це питання актуальне вже не перший рік.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав учасників Ради безпеки ООН не дати Росії зловживати своїм головуванням.
Після оприлюднення відео зі стратою українського воїна, міністр також заявив про необхідність виключення країни-агресора зі складу органу.
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