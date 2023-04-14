RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Надо перезагрузить Совбез ООН, чтобы исключить оттуда РФ, - Кулеба

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Совбез Организации объединенных наций необходимо перезагрузить, чтобы появилась возможность исключить оттуда Россию.

Об этом во время телемарафона заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РБК-Украина.

Он отметил, что это не быстрый процесс и Украине нужно быть настойчивой в своих усилиях.

"Это не быстрый процесс, потому что нужно полностью перезагрузить Совет Безопасности ООН для того, чтобы исключить из него Россию. Но и это произойдет. Главное, быть настойчивыми и делать то, что мы делаем. А этот месяц, который Россия председательствует в Совбезе ООН мы максимально используем для того, чтобы приблизить эту цель", – сказал Кулеба.

Он также отметил, что Украина стала первым государством, которое поставило вопрос нелегитимности членства РФ в Совбезе ООН, хотя этот вопрос актуален уже не первый год.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал участников Совбеза ООН не дать России злоупотреблять своим председательством.

После обнародования видео с казнью украинского воина, министр также заявил о необходимости исключения страны-агрессора из состава органа.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий КулебаООН