Треба говорити про цей етап війни конкретно. Подоляк пояснив, чому Зеленський поїхав до Британії

"Чому саме сьогодні президент знаходиться у Великобританії? Тому що треба про цей етап війни говорити конкретно. Нам потрібні певні види і певні обсяги номенклатурної зброї. В даному випадку мається на увазі… крім літаків нам потрібні дальнобійні ракети, крім дальнобійних ракет треба пришвидшити постачання танків", - сказав він.

За словами Подоляка, цей етап характеризується потребою у цій зброї. Так, Зеленський буде про це не лише натякати, але й прямо говорити. Оскільки кожен день - це конкретна ціна, яку Україна платить за право Європи бути вільною.

Нагадаємо, що сьогодні Зеленський прибув з візитом до Британії. Він вже зустрівся з прем’єр-міністром Британії Ріші Сунаком та королем Чарльзом III та виступив перед парламентом.

Після свого візиту до Лондона президент планує полетіти до Парижа, де він проведе зустріч із президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

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