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Надо говорить об этом этапе войны конкретно. Подоляк объяснил, почему Зеленский поехал в Британию

Фото: советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский отправился в Великобританию для того, чтобы ускорить поставки военной помощи нашей стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника руководителя Офиса президента Михаила Подоляка в эфире телемарафона.

"Почему именно сегодня президент находится в Великобритании? Потому что надо об этом этапе войны говорить конкретно. Нам нужны определенные виды и определенные объемы номенклатурного оружия. В данном случае подразумевается… кроме самолетов нам нужны дальнобойные ракеты, кроме дальнобойных ракет надо ускорить поставки танков", - сказал он.

По словам Подоляка, этот этап характеризуется потребностью в этом оружии. Так, Зеленский будет об этом не только намекать, но и прямо говорить. Поскольку каждый день - это конкретная цена, которую Украина платит за право Европы быть свободной.

Напомним, что сегодня Зеленский прибыл с визитом в Британию. Он уже встретился с премьер-министром Британии Риши Сунаком и королем Чарльзом III и выступил перед парламентом.

После своего визита в Лондон президент планирует полететь в Париж, где он проведет встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

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Владимир ЗеленскийВеликобританияМихаил Подоляк