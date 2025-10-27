ua en ru
Главная » Бизнес » Энергетика

Надо готовиться, что ситуация может меняться очень динамично: прогноз "Укрэнерго" на зиму

Понедельник 27 октября 2025 14:49
Надо готовиться, что ситуация может меняться очень динамично: прогноз "Укрэнерго" на зиму Фото: "Укрэнерго" спрогнозировало режим работы во время отопительного сезона (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

НЭК "Укрэнерго" спрогнозировало режим работы во время отопительного сезона. Было разработано много сценариев для каждого зимнего периода.

Как передает РБК-Украина, об этом заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко эфире телемарафона.

По словам Зайченко, еще в период весны-лета в компании спрогнозировали, что готовы к зиме и смогут обеспечить потребителей электроэнергией. Но постоянные ракетные и дроновые атаки на объекты генерации и сети привели к тому, что прогнозы должны учитывать и это.

"В этих условиях достаточно трудно гарантировать, что всегда будет свет. Нужно готовиться к тому, что ситуация может меняться очень динамично", - подчеркнул глава "Укрэнерго".

Он также добавил, что энергетики работают над тем, чтобы "исправить ситуацию и обеспечить всех потребителей светом и электроэнергией". Впрочем, как отметил Зайченко, ситуация может меняться каждый день.

"Конечно, базовый прогноз - то, что мы обеспечим всех потребителей электроэнергией", - подытожил глава "Укрэнерго".

Отключение света

Напомним, сегодня, 27 октября, "Укрэнерго" было вынуждено ввести графики аварийных отключений электроэнергии из-за повышенного потребления, вызванного облачной погодой.

Также сообщалось, что сегодня утром часть Сум осталась без электроэнергии из-за атаки российских войск. В области вели графики аварийных отключений света.

Где украинцы могут узнать свой график при почасовых отключениях света - читайте в материале РБК-Украина.

