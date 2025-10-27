Надо готовиться, что ситуация может меняться очень динамично: прогноз "Укрэнерго" на зиму
НЭК "Укрэнерго" спрогнозировало режим работы во время отопительного сезона. Было разработано много сценариев для каждого зимнего периода.
Как передает РБК-Украина, об этом заявил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко эфире телемарафона.
По словам Зайченко, еще в период весны-лета в компании спрогнозировали, что готовы к зиме и смогут обеспечить потребителей электроэнергией. Но постоянные ракетные и дроновые атаки на объекты генерации и сети привели к тому, что прогнозы должны учитывать и это.
"В этих условиях достаточно трудно гарантировать, что всегда будет свет. Нужно готовиться к тому, что ситуация может меняться очень динамично", - подчеркнул глава "Укрэнерго".
Он также добавил, что энергетики работают над тем, чтобы "исправить ситуацию и обеспечить всех потребителей светом и электроэнергией". Впрочем, как отметил Зайченко, ситуация может меняться каждый день.
"Конечно, базовый прогноз - то, что мы обеспечим всех потребителей электроэнергией", - подытожил глава "Укрэнерго".
Отключение света
Напомним, сегодня, 27 октября, "Укрэнерго" было вынуждено ввести графики аварийных отключений электроэнергии из-за повышенного потребления, вызванного облачной погодой.
Также сообщалось, что сегодня утром часть Сум осталась без электроэнергии из-за атаки российских войск. В области вели графики аварийных отключений света.
