Суми частково залишились без світла через атаки РФ: що відомо
Частина Сум зранку у понеділок, 27 жовтня, залишилась без електроенергії через атаку російських військ. В області вели графіки аварійних відключень світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал в.о. міського голови Сум Артема Кобзаря та пресслужбу АТ "Сумиобленерго".
"Унаслідок ворожих атак частина Сумської громади залишилася без електроенергії", - йдеться у повідомленні.
За словами Кобзаря, аварійні бригади працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити подачу електроенергії всім споживачам. Енергетики роблять усе можливе, аби світло повернулося у домівки мешканців у найкоротші терміни.
У "Сумиобленерго" повідомили, що за вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області введені графіки аварійних відключень електроенергії.
Наразі вони діють для споживачів 1, 2, 3 та 4 черг.
Як пояснили у компанії, графіки аварійних відключень застосовуються лише у випадках, коли потрібно терміново знизити навантаження на енергосистему. Це відбувається в екстрених ситуаціях, тому тривалість знеструмлення передбачити неможливо.
Такі графіки відрізняються від погодинних відключень, під час яких заздалегідь визначено часові рамки.
У "Сумиобленерго" наголосили, що нинішні обмеження мають суто аварійний характер і запроваджуються для стабілізації роботи енергосистеми області.
Обстріли Сум та області
Суми та область майже щодня перебувають під ударами російських військ, які застосовують для атак безпілотники, ракети різних типів та авіаційні бомби. Через постійні обстріли страждає як житлова, так і енергетична інфраструктура регіону.
Так, після ворожих ударів 15 жовтня АТ "Сумиобленерго" повідомляло про перебої з розподілом електроенергії в частині міста Суми та Сумського району.
Також війська РФ атакували Суми КАБами. Тоді в результаті удару по обласному центру були пошкоджені багатоповерхівки та поранені люди.
Ще раніше російські окупанти вдарили по житловому будинку в селі Краснопільської громади Сумської області. Унаслідок такої атаки ворога постраждала ціла родина, 4-річна дівчинка отримала важкі опіки.