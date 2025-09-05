Не треба чекати на Угорщину. Переговори про вступ України до ЄС мають тривати, - Кошта

"У будь-якому випадку переговорний процес триває і має тривати. Ми не можемо втратити цей шлях. Треба продовжувати далі працювати над реформами. Не треба чекати на Угорщину, бо майбутнє України в ЄС, це безперечно", - сказав Кошта.

Він також зазначив, що безумовно, треба прискорювати настання миру в Україні.

"Але немає жодних причин не продовжувати переговори про вступ України до ЄС, бо це займає великий час. Війна завершиться до завершення перемовин про вступ до ЄС, тож зараз немає жодних причин втрачати час", - наголосив президент Євроради.

Кошта додав, що зараз можна робити дві речі одночасно - боротися за мир та рухатися далі в дуже вимогливих переговорах про вступ України до ЄС.