Не надо ждать Венгрию. Переговоры о вступлении Украины в ЕС должны продолжаться, - Кошта

"В любом случае переговорный процесс продолжается и должен продолжаться. Мы не можем потерять этот путь. Надо продолжать дальше работать над реформами. Не надо ждать Венгрию, потому что будущее Украины в ЕС, это бесспорно", - сказал Кошта.

Он также отметил, что безусловно, надо ускорять наступление мира в Украине.

"Но нет никаких причин не продолжать переговоры о вступлении Украины в ЕС, потому что это занимает большое время. Война завершится до завершения переговоров о вступлении в ЕС, поэтому сейчас нет никаких причин терять время", - подчеркнул президент Евросовета.

Кошта добавил, что сейчас можно делать две вещи одновременно - бороться за мир и двигаться дальше в очень требовательных переговорах о вступлении Украины в ЕС.