Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Не надо ждать Венгрию. Переговоры о вступлении Украины в ЕС должны продолжаться, - Кошта

Фото: президент Европейского совета Антониу Кошта (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз должны продолжаться, несмотря на вето Венгрии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде.

"В любом случае переговорный процесс продолжается и должен продолжаться. Мы не можем потерять этот путь. Надо продолжать дальше работать над реформами. Не надо ждать Венгрию, потому что будущее Украины в ЕС, это бесспорно", - сказал Кошта.

Он также отметил, что безусловно, надо ускорять наступление мира в Украине.

"Но нет никаких причин не продолжать переговоры о вступлении Украины в ЕС, потому что это занимает большое время. Война завершится до завершения переговоров о вступлении в ЕС, поэтому сейчас нет никаких причин терять время", - подчеркнул президент Евросовета.

Кошта добавил, что сейчас можно делать две вещи одновременно - бороться за мир и двигаться дальше в очень требовательных переговорах о вступлении Украины в ЕС.

 

Венгрия блокирует вступление Украины в ЕС

Напомним, Европейский Союз не может начать вступительные переговоры с Украиной исключительно из-за позиции Венгрии. Будапешт наложил свое вето на старт переговоров.

В то же время недавно Литва предложила план о начале вступительных переговоров без согласия Венгрии. Согласно идее Вильнюса, технический запуск переговоров можно осуществить на уровне 26 государств-членов блока.

В свою очередь Украина ожидает, что страны Евросоюза примут решение о начале вступительных переговоров уже в ближайшее время.

