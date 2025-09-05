Не надо ждать Венгрию. Переговоры о вступлении Украины в ЕС должны продолжаться, - Кошта

Переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз должны продолжаться, несмотря на вето Венгрии.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Европейского совета Антониу Кошта во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Ужгороде.
"В любом случае переговорный процесс продолжается и должен продолжаться. Мы не можем потерять этот путь. Надо продолжать дальше работать над реформами. Не надо ждать Венгрию, потому что будущее Украины в ЕС, это бесспорно", - сказал Кошта.
Он также отметил, что безусловно, надо ускорять наступление мира в Украине.
"Но нет никаких причин не продолжать переговоры о вступлении Украины в ЕС, потому что это занимает большое время. Война завершится до завершения переговоров о вступлении в ЕС, поэтому сейчас нет никаких причин терять время", - подчеркнул президент Евросовета.
Кошта добавил, что сейчас можно делать две вещи одновременно - бороться за мир и двигаться дальше в очень требовательных переговорах о вступлении Украины в ЕС.
Напомним, Европейский Союз не может начать вступительные переговоры с Украиной исключительно из-за позиции Венгрии. Будапешт наложил свое вето на старт переговоров.
В то же время недавно Литва предложила план о начале вступительных переговоров без согласия Венгрии. Согласно идее Вильнюса, технический запуск переговоров можно осуществить на уровне 26 государств-членов блока.
В свою очередь Украина ожидает, что страны Евросоюза примут решение о начале вступительных переговоров уже в ближайшее время.