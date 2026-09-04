"Треба бути дуже обережними": Тихановська попередила НАТО про загрозу з Білорусі

Росія може використати територію Білорусі для загострення напруги та провокацій проти країн НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідерки білоруської опозиції Світлани Тихановської для LRT.
За словами Тихановської, яка перебуває у Варшаві, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко залишається готовим надати територію та інфраструктуру для можливих російських наступальних чи залякувальних операцій проти Альянсу.
Вона повідомила, що отримувала дані про будівництво нової військової інфраструктури в Білорусі - як біля кордону з Україною, так і вздовж кордонів із країнами Євросоюзу.
"Ми маємо бути дуже обережними - ми бачимо, що в Білорусі розгорнута інфраструктура для ракет "Орєшнік"; вони погрожують і шантажують ядерною зброєю", - заявила Тихановська.
Росія розгорнула в Білорусі свою балістичну ракетну систему середньої дальності "Орєшнік" - Москва і Мінськ представляють це як частину зусиль з посилення спільної безпеки.
Про залежність Лукашенка від Путіна та роль Білорусі у війні Тихановська говорила й раніше. Ще навесні вона оцінила залежність Лукашенка від Путіна на тлі загроз втягнення Білорусі у війну, заявивши, що вплинути на білоруського лідера не може ніхто, крім самого Путіна.
А напередодні того вона відвідала місце удару в Києві та звинуватила Лукашенка в причетності до атаки.