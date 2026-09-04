"Треба бути дуже обережними": Тихановська попередила НАТО про загрозу з Білорусі

За словами Тихановської, яка перебуває у Варшаві, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко залишається готовим надати територію та інфраструктуру для можливих російських наступальних чи залякувальних операцій проти Альянсу.

Вона повідомила, що отримувала дані про будівництво нової військової інфраструктури в Білорусі - як біля кордону з Україною, так і вздовж кордонів із країнами Євросоюзу.

"Ми маємо бути дуже обережними - ми бачимо, що в Білорусі розгорнута інфраструктура для ракет "Орєшнік"; вони погрожують і шантажують ядерною зброєю", - заявила Тихановська.

Росія розгорнула в Білорусі свою балістичну ракетну систему середньої дальності "Орєшнік" - Москва і Мінськ представляють це як частину зусиль з посилення спільної безпеки.