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"Нужно быть очень осторожными": Тихановская предупредила НАТО об угрозе из Беларуси

05:48 04.09.2026 Пт
2 мин
По ее словам, вблизи границы с Украиной уже строят новую военную инфраструктуру
aimg Екатерина Коваль
Фото: лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская (Getty Images)

Россия может использовать территорию Беларуси для обострения напряженности и провокаций против стран НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской для LRT.

По словам находящейся в Варшаве Тихановской, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко остается готовым предоставить территорию и инфраструктуру для возможных российских наступательных или запугивающих операций против Альянса.

Она сообщила, что получала данные о строительстве новой военной инфраструктуры в Беларуси - как у границы с Украиной, так и вдоль границ со странами Евросоюза.

"Мы должны быть очень осторожными - мы видим, что в Беларуси развернута инфраструктура для ракет "Орешник"; они угрожают и шантажируют ядерным оружием", - заявила Тихановская.

Россия развернула в Беларуси свою баллистическую ракетную систему средней дальности "Орешник" - Москва и Минск представляют это как часть усилий по усилению совместной безопасности.

О зависимости Лукашенко от Путина и роли Беларуси в войне Тихановская говорила и раньше. Еще весной она оценила зависимость Лукашенко от Путина на фоне угроз вовлечения Беларуси в войну, заявив, что повлиять на белорусского лидера не может никто, кроме самого Путина.

А накануне она посетила место удара в Киеве и обвинила Лукашенко в причастности к атаке.

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