"Нужно быть очень осторожными": Тихановская предупредила НАТО об угрозе из Беларуси

По словам находящейся в Варшаве Тихановской, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко остается готовым предоставить территорию и инфраструктуру для возможных российских наступательных или запугивающих операций против Альянса.

Она сообщила, что получала данные о строительстве новой военной инфраструктуры в Беларуси - как у границы с Украиной, так и вдоль границ со странами Евросоюза.

"Мы должны быть очень осторожными - мы видим, что в Беларуси развернута инфраструктура для ракет "Орешник"; они угрожают и шантажируют ядерным оружием", - заявила Тихановская.

Россия развернула в Беларуси свою баллистическую ракетную систему средней дальности "Орешник" - Москва и Минск представляют это как часть усилий по усилению совместной безопасности.