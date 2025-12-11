"Треба 50 млрд доларів": Зеленський пояснив, від чого залежить зростання зарплат військових

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами 11 грудня, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Так, є відповідні питання щодо державного бюджету. Люди на першій лінії фронту отримують більше грошей, ми з вами це прекрасно розуміємо. Зрозуміло, що у війську всі дуже важливі," - заявив він.

Президент пояснив, що будь-яке збільшення виплат "тій чи іншій частині військових залежить передусім від додаткового бюджету, який Україна може залучити."

Зеленський приділив особливу увагу необхідності залучення зовнішньої фінансової підтримки.

"Треба розуміти, що сьогодні ми боремося за 45-50 мільярдів доларів на наступний рік. Вони йдуть на деякі речі, не заробітні плати. Але все одно ми з вами розуміємо, що все це один бюджет, один кошик", - сказав він.

Президент підкреслив, що навіть наявний бюджет, який критикують, розрахований з умовою залучення необхідного зовнішнього фінансування.

"І суми, які зараз є в бюджеті, який критикують, це з урахуванням, що я знайду, як покрити цей дефіцит у 45-50 мільярдів доларів. Це наявний бюджет ще треба забезпечити", - заявив Зеленський.

Глава держави попередив, що наслідком непокриття дефіциту може стати пошук коштів всередині вже затвердженого бюджету.

"І якщо немає цих 45-50 мільярдів доларів, то це означає, що ти на наявну зарплату військовому будеш знаходити гроші десь ще всередині цього бюджету", - пояснив він.

При цьому Зеленський визнав складність задачі підвищення виплат, підкресливши, що він особисто підтримує цю ідею.

"Коли ви кажете: давайте ще збільшимо, - я тільки за. Але це плюс ще до цього дефіциту. Тому це надзвичайно складна задача, яку не вирішиш просто перекиданням коштів", - підсумував президент, додавши, що "в наступному році будемо боротись за відповідні рішення з партнерами".