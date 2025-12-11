"Надо 50 млрд долларов": Зеленский объяснил, от чего зависит рост зарплат военных

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 11 декабря, сообщает корреспондент РБК-Украина .

"Да, есть соответствующие вопросы по государственному бюджету. Люди на первой линии фронта получают больше денег, мы с вами это прекрасно понимаем. Понятно, что в армии все очень важны", - заявил он.

Президент пояснил, что любое увеличение выплат "той или иной части военных зависит прежде всего от дополнительного бюджета, который Украина может привлечь."

Зеленский уделил особое внимание необходимости привлечения внешней финансовой поддержки.

"Надо понимать, что сегодня мы боремся за 45-50 миллиардов долларов на следующий год. Они идут на некоторые вещи, не заработные платы. Но все равно мы с вами понимаем, что все это один бюджет, одна корзина", - сказал он.

Президент подчеркнул, что даже имеющийся бюджет, который критикуют, рассчитан с условием привлечения необходимого внешнего финансирования.

"И суммы, которые сейчас есть в бюджете, который критикуют, это с учетом, что я найду, как покрыть этот дефицит в 45-50 миллиардов долларов. Это имеющийся бюджет еще надо обеспечить", - заявил Зеленский.

Глава государства предупредил, что следствием непокрытия дефицита может стать поиск средств внутри уже утвержденного бюджета.

"И если нет этих 45-50 миллиардов долларов, то это означает, что ты на имеющуюся зарплату военному будешь находить деньги где-то еще внутри этого бюджета", - пояснил он.

При этом Зеленский признал сложность задачи повышения выплат, подчеркнув, что он лично поддерживает эту идею.

"Когда вы говорите: давайте еще увеличим, - я только за. Но это плюс еще к этому дефициту. Поэтому это чрезвычайно сложная задача, которую не решишь просто переброской средств", - подытожил президент, добавив, что "в следующем году будем бороться за соответствующие решения с партнерами".