У травні Росія вдарила по Україні рекордною кількістю дронів

19:40 01.06.2026 Пн
Крім того, окупанти випустили по Україні понад 200 ракет
aimg Валерій Ульяненко
Фото: дрон-камікадзе "Шахед" (Getty Images)

Минулого місяця Росія випустила по Україні рекордну кількість безпілотників. Цей показник зріс на 24% порівняно з квітнем.

Видання пише, що у травні на Україну було спрямовано рекордну кількість російських дронів за весь час повномасштабної війни - 8150. Кількість російських безпілотників зросла на 24% порівняно з квітнем, коли вже було встановлено попередній рекорд.

Україна, яка у травні перехопила 91% російських дронів і ракет, підтвердила нещодавнє посилення повітряних атак на свою територію.

"Інтенсивність бойових дій зростає", - заявило українське Міноборони, яке зафіксувало понад 7000 зіткнень на фронті в травні проти 5085 у квітні.

Також минулого місяця країна-агресорка випустила по Україні 211 ракет, серед яких була балістична ракета середньої дальності "Орєшнік".

Масштабні обстріли України

Нагадаємо, в ніч на 31 травня країна-агресорка здійснила масований повітряний напад на Україну, випустивши 229 ударних безпілотників різних типів, зокрема Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів-імітаторів "Пародія".

Ворожі повітряні цілі запускалися одночасно з семи різних напрямків. Українським силам протиповітряної оборони вдалося збити та подавити 212 ворожих дронів.

Зазначимо, у ніч на 24 травня Росія здійснила масовану комбіновану атаку по всій Україні за допомогою дронів-камікадзе, а також ракет повітряного, морського та наземного базування. Головним напрямком ворожого удару став Київ.

За даними Повітряних сил ЗСУ, було зафіксовано 690 засобів повітряного нападу, серед яких 90 ракет і 600 дронів різних типів. Було знищено або придушено 604 повітряні цілі - 55 ракет і 549 безпілотників різних типів.

Російська ФедераціяВійна в УкраїніРакетиДрони