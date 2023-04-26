Травневі свята: чи будуть в Україні додаткові вихідні
Через війну додаткових вихідних на 1 та 9 травня не буде. У період дії воєнного стану в Україні скасовано святкові дні, передбачені Кодексом законів про працю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".
Законом скасовано усі святкові дні, а також перенесення вихідного дня після святкового чи неробочого.
Цьогорічний день праці випадає на понеділок, і 1 травня цього року буде робочим днем. День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні припадає на вівторок, і 9 травня також буде робочим..
Крім того, раніше Кабмін завжди переносив вихідні, і на 9 травня мало б бути чотири вихідні дні поспіль - з суботи по вівторок.
Зазначимо, в Україні відзначають дві дати, пов'язані з Другою світовою війною - День пам'яті та примирення 8 травня та День перемоги над нацизмом 9 травня (залишається офіційним святом та вихідним).
У 2023 році українці радикально змінили ставлення до 9 травня. На думку переважної більшості опитаних (62%) Україна має відзначати День пам'яті та примирення 8 травня, 22% - День перемоги над нацизмом 9 травня.
Нагадаємо, за даними КМІС, у 2023 році в Україні суттєво знизилася популярність дня Перемоги (з 30% до 13%) та Дня праці 1 травня (з 12% до 5%).