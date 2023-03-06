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Популярність 8 березня значно впала: лише чверть українців назвали свято серед улюблених

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Україна, Понеділок 06 березня 2023 12:41
Популярність 8 березня значно впала: лише чверть українців назвали свято серед улюблених Фото: 8 березня святкують лише 25% українців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ставлення українців до Міжнародного жіночого дня 8 березня погіршилося, його популярність за останні два роки знизилася з 34% до 25%. Серед жінок воно трохи більш популярне (29%), ніж серед чоловіків (23%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

У 2013 році це свято було одним з найбільш улюблених, його відзначали як улюблене приблизно половина населення (49%).

Популярність 8 березня значно впала: лише чверть українців назвали свято серед улюблених

За даними опитування, у 2023 році більшість населення України (приблизно 70%) святкує Великдень (Пасху) та Різдво Христове як найбільш популярні свята, далі йдуть День Незалежності України 63% і День захисників і захисниць України (54%).

Новий рік, який урочисто святкують у всьому світі і який всі роки ділив пере місце з Різдвом Христовим і Пасхою, зараз лише на п'ятому місці з відсотком у 52%.

Найбільші зміни відбулися зі ставленням до Дня незалежності України і Днем захисників і захисниць України. День Незалежності України до повномасштабної війни з Росією цінувало лише 37% населення, а зараз 63%, тобто на 26 процентних пунктів більше. День захисників і захисниць України був популярним лише серед 29%, а зараз серед 54%, тобто на 25 процентних пунктів більше.

Суттєво зменшилася також популярність дня Перемоги (з 30% до 13%) і Дня праці 1 травня (з 12% до 5%).

Популярність 8 березня значно впала: лише чверть українців назвали свято серед улюблених

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне опитування 14-22 лютого 2023 року серед 2002 респондентів. Опитування не проводилося на території окупованого Росією Криму та Донбасу, а також з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, соціологи фіксують зростання несприйняття всього російського. За рік війни українці почали менше використовувати російську мову та відвідувати церкву Московського патріархату.

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