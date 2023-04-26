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Майские праздники: будут ли в Украине дополнительные выходные

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Украина, Среда 26 апреля 2023 11:31
Майские праздники: будут ли в Украине дополнительные выходные Фото: на майские праздники дополнительных выходных не будет (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Из-за войны дополнительных выходных на 1 и 9 мая не будет. В период действия военного положения в Украине упразднены праздничные дни, предусмотренные Кодексом законов о труде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Законом отменены все праздничные дни, а также перенос выходного дня после праздничного или нерабочего.

День труда в этом году выпадает на понедельник, и 1 мая в этом году будет рабочим днем. День победы над нацизмом во Второй мировой войне выпадает на вторник, и 9 мая также будет рабочим.

Кроме того, раньше Кабмин всегда переносил выходные, и на 9 мая должно было бы быть четыре выходных дня подряд - с субботы по вторник.

Отметим, в Украине отмечают две даты, связанные со Второй мировой войной - День памяти и примирения 8 мая и День победы над нацизмом 9 мая (остающийся официальным праздником и выходным).

В 2023 году украинцы радикально изменили отношение к 9 мая. По мнению подавляющего большинства опрошенных (62%) Украина должна отмечать День памяти и примирения 8 мая, 22% - День победы над нацизмом 9 мая.

Напомним, по данным КМИС, в 2023 году в Украине существенно снизилась популярность дня Победы (с 30% до 13%) и Дня труда 1 мая (с 12% до 5%).

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