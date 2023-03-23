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Українці змінили ставлення до 9 травня

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Україна, Четвер 23 березня 2023 09:31
Українці змінили ставлення до 9 травня Фото: українці більш не хочуть відзначати 9 травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На думку переважної більшості опитаних (62%), Україна має відзначати День пам'яті та примирення 8 травня, 22% - День перемоги над нацизмом 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

Абсолютна більшість (85%) жителів України вважають Радянський Союз відповідальним та співпричетним до розв'язання Другої світової війни, у тому числі 50% - цілком, 35% - частково, опосередковано співпричетним. Думку про те, що Радянський Союз був абсолютно непричетним до розв'язання Другої світової війни, поділяють 7%

Більшість (62%) вважають, що 8/9 травня необхідно вшановувати усіх, хто загинув чи постраждав у війні, 41% - усіх, хто у роки Другої світової війни свідомо боровся за незалежну Україну проти будь-яких ворогів, і 32% - усіх, хто боровся з нацизмом.

Понад дві третини (69%) жителів країни вважають, що ОУН-УПА під час Другої світової вели боротьбу з усіма, хто посягав на незалежність України, 14% - що ОУН-УПА боролася лише проти більшовицького режиму, 4% - на боці нацистів проти Червоної армії, і 3% - що ОУН-УПА вели боротьбу лише проти нацистів та їхніх сателітів.

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) на замовлення Міністерства культури та інформаційної політики України провів опитування 19-27 січня 2023 року серед 2004 респондентів. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,2% для показників.

Відзначимо, в Україні відзначають дві дати, пов’язані із Другою світовою війною, - День пам'яті та примирення 8 травня і День перемоги над нацизмом 9 травня (який залишається офіційним святом та вихідним)

За даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, у 2021 році 41% українців вважали, що Україна має відзначати обидві дати. Ще 31% респондентів вважали, що Україна має відзначати лише День перемоги над нацизмом 9 травня. Близько 9%, навпаки, підтримували ідею відзначати лише День пам’яті та примирення 8 травня, ще 10% респондентів байдуже.

За даними КМІС, у 2023 році частка українців, які назвали День перемоги серед улюблених, впала з 30% до 13%.

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