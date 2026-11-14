Трасу Київ - Харків перекрили в обох напрямках через масштабну ДТП біля Яготина

Станом на 22:00 рух дорогою перекрито в обох напрямках.

За попередньою інформацією, аварія сталася на 115-му кілометрі автодороги.

Водій вантажівки DAF не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб зіткнувся з відбійником, перекинувся та спалахнув.

За словами Ткаченка, на місці події працюють екстрені служби. Наразі триває ліквідація пожежі.

Інформація про можливих загиблих і постраждалих поки уточнюється.

Водіїв закликають враховувати обмеження руху на цій ділянці траси та за можливості обирати альтернативні маршрути.