Трассу Киев - Харьков перекрыли в обоих направлениях из-за масштабного ДТП возле Яготина

По состоянию на 22:00 движение по трассе перекрыто в обоих направлениях.

По предварительной информации, авария произошла на 115-м километре автодороги.

Водитель грузовика DAF не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с отбойником, опрокинулся и загорелся.

По словам Ткаченко, на месте происшествия работают экстренные службы. В настоящее время продолжается ликвидация пожара.

Информация о возможных погибших и пострадавших пока уточняется.

Водителей призывают учитывать ограничения движения на этом участке трассы и по возможности выбирать альтернативные маршруты.