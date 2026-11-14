Трассу Киев - Харьков перекрыли в обоих направлениях из-за масштабного ДТП возле Яготина

Вечером 14 ноября на трассе Киев - Харьков вблизи Яготина произошло ДТП с участием грузовика, который перевозил газовый конденсат.
Об этом заявил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.
По состоянию на 22:00 движение по трассе перекрыто в обоих направлениях.
По предварительной информации, авария произошла на 115-м километре автодороги.
Водитель грузовика DAF не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с отбойником, опрокинулся и загорелся.
По словам Ткаченко, на месте происшествия работают экстренные службы. В настоящее время продолжается ликвидация пожара.
Информация о возможных погибших и пострадавших пока уточняется.
Водителей призывают учитывать ограничения движения на этом участке трассы и по возможности выбирать альтернативные маршруты.
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