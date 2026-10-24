На Львівщині зіткнулися автобус і позашляховик, травмувалися п'ятеро людей

П’ятеро людей постраждали внаслідок зіткнення рейсового автобуса та легковика на Львівщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Львівської області .

Слідчі Яворівського районного відділу поліції вирішують питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Внаслідок аварії травми отримали обидва кермувальники, а також троє пасажирів автобуса - двоє чоловіків віком 48 і 49 років та 42-річна жінка.

Зіткнулися рейсовий автобус "Еталон" під керуванням 37-річного водія та автомобіль Volkswagen Touareg, за кермом якого перебував 48-річний чоловік.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 24 жовтня близько 07:00 на автодорозі "Львів - Краковець" поблизу села Солиги Яворівського району.

Нагадаємо, що 13 жовтня у ДТП під Харковом загинула жінка, яка у лютому 2026 року втратила чоловіка та трьох дітей через російський удар по Богодухову.

Разом із нею в авто перебувала її новонароджена донька Катерина - дитина отримала травми й була госпіталізована.

Крім того, 26 вересня масштабне зіткнення чотирьох автомобілів сталося на Житомирщині. Внаслідок автопригоди поблизу села Березівка постраждали шестеро людей, серед яких троє дітей.