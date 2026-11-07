На Хмельниччині зіткнулися мікроавтобус і легковик: 10 людей постраждали

На Волочищині сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю пасажирського мікроавтобуса та легковика, внаслідок якої постраждали 10 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницьке районне управління поліції .

На місці події продовжують працювати правоохоронці, які встановлюють усі причини та обставини ДТП.

Усіх дев'ятьох пасажирів і водіїв мікроавтобуса, а також водія легковика доставили до медичного закладу для обстеження.

За попередніми даними, зіткнулися автомобіль Volkswagen під керуванням 54-річного чоловіка та пасажирський мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, за кермом якого перебував 46-річний водій.

Нагадаємо, що раніше на Хмельниччині сталася ще одна трагічна ДТП, у якій у Кам'янець-Подільському районі троє підлітків загинули в річці, оскільки їхній автомобіль злетів у воду.

Тоді рятувальники виявили всередині машини тіла загиблих дітей.

Водночас у столиці нещодавно колишнього суддю Олексія Тандира засудили до 9 років тюрми за смертельну аварію на блокпосту, внаслідок якої загинув нацгвардієць.