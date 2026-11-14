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Трасу Київ - Харків перекрили в обох напрямках через масштабну ДТП біля Яготина

22:06 14.11.2026 Сб
1 хв
aimg Юлія Капітонова
Трасу Київ - Харків перекрили в обох напрямках через масштабну ДТП біля Яготина Фото: ілюстративне
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Ввечері 14 листопада на трасі Київ - Харків поблизу Яготина сталася ДТП за участю вантажівки, яка перевозила газовий конденсат.

Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

Станом на 22:00 рух дорогою перекрито в обох напрямках.

За попередньою інформацією, аварія сталася на 115-му кілометрі автодороги.

Водій вантажівки DAF не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб зіткнувся з відбійником, перекинувся та спалахнув.

За словами Ткаченка, на місці події працюють екстрені служби. Наразі триває ліквідація пожежі.

Інформація про можливих загиблих і постраждалих поки уточнюється.

Водіїв закликають враховувати обмеження руху на цій ділянці траси та за можливості обирати альтернативні маршрути.

Раніше РБК-Україна розповідало, що у Хмельницькій області зіткнулися мікроавтобус і легковик - 10 людей постраждали.

Також ми писали, що на Львівщині зіткнулися автобус і позашляховик, травмувалися п'ятеро людей.

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