Трасу Київ - Харків перекрили в обох напрямках через масштабну ДТП біля Яготина
Ввечері 14 листопада на трасі Київ - Харків поблизу Яготина сталася ДТП за участю вантажівки, яка перевозила газовий конденсат.
Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
Станом на 22:00 рух дорогою перекрито в обох напрямках.
За попередньою інформацією, аварія сталася на 115-му кілометрі автодороги.
Водій вантажівки DAF не впорався з керуванням, унаслідок чого транспортний засіб зіткнувся з відбійником, перекинувся та спалахнув.
За словами Ткаченка, на місці події працюють екстрені служби. Наразі триває ліквідація пожежі.
Інформація про можливих загиблих і постраждалих поки уточнюється.
Водіїв закликають враховувати обмеження руху на цій ділянці траси та за можливості обирати альтернативні маршрути.
Раніше РБК-Україна розповідало, що у Хмельницькій області зіткнулися мікроавтобус і легковик - 10 людей постраждали.
Також ми писали, що на Львівщині зіткнулися автобус і позашляховик, травмувалися п'ятеро людей.