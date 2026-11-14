Трасу Київ - Харків перекрили в обох напрямках через масштабну ДТП біля Яготина

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Ввечері 14 листопада на трасі Київ - Харків поблизу Яготина сталася ДТП за участю вантажівки, яка перевозила газовий конденсат.

Про це заявив голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.