Трассу Киев - Харьков перекрыли в обоих направлениях из-за масштабного ДТП возле Яготина

Вечером 14 ноября на трассе Киев - Харьков вблизи Яготина произошло ДТП с участием грузовика, который перевозил газовый конденсат.

Об этом заявил глава Киевской областной государственной администрации Тимур Ткаченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в Telegram.

По состоянию на 22:00 движение по трассе перекрыто в обоих направлениях.

По предварительной информации, авария произошла на 115-м километре автодороги.

Водитель грузовика DAF не справился с управлением, в результате чего автомобиль столкнулся с отбойником, опрокинулся и загорелся.

По словам Ткаченко, на месте происшествия работают экстренные службы. В настоящее время продолжается ликвидация пожара.

Информация о возможных погибших и пострадавших пока уточняется.

Водителей призывают учитывать ограничения движения на этом участке трассы и по возможности выбирать альтернативные маршруты.