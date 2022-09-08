На трассе "Одесса-Рени" произошло ДТП: погиб ребенок, движение затруднено

В четверг, 8 сентября, на трассе "Одесса - Рени", возле села Монаши Белгород-Днестровского района произошло ДТП, два человека погибли. Движение на трассе затруднено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Одесской области.

При этом 47-летний водитель грузовика не пострадал.

"Произошло столкновение грузового и легкового автомобилей с последующим возгоранием. Погибли 27-летний водитель легковушки и его 2-летний сын", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 5 сентября вблизи поселка Новоселовка (Одесская область) произошло смертельное ДТП с участием крупногабаритного автомобиля и микроавтобуса. Движение по трассе на Бухарест было затруднено.

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