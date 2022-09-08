На трасі "Одеса-Рені" трапилась ДТП: загинула дитина, рух ускладнено

У четвер, 8 вересня, на трасі "Одеса - Рені", біля села Монаші Білгород-Дністровського району трапилась ДТП, двоє людей загинули. Рух на трасі ускладнено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Одеської області.

При цьому 47-річний кермувальник вантажівки не постраждав.

"Сталося зіткнення вантажного та легкового автомобілів із послідуючим загоранням. Загинули 27-річний водій легковика та його 2-річний син", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, 5 вересня поблизу селища Новоселівка (Одеська область) сталася смертельна ДТП за участю великогабаритного автомобіля і мікроавтобуса. Рух по трасі на Бухарест було ускладнено.

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