Под Одессой масштабное ДТП. Движение на трассе на Бухарест усложнено
Вблизи поселка Новоселовка (Одесская область) произошло смертельное ДТП с участием крупногабаритного автомобиля и микроавтобуса. Движение по трассе на Бухарест усложнено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Службы автомобильных дорог.
"На 180 км автомобильной дороги М-15 Одесса - Рени (на Бухарест) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием тяжеловесного автомобиля и микроавтобуса. В результате аварии два человека погибли", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движение по данному участку дороги в сторону Одессы и в сторону Измаила усложнено.
Напомним, ранее в Ивано-Франковской области произошло ДТП с участием автомобиля и рейсового автобуса, в котором находились 22 пассажира. 16 человек получили ранения, в том числе дети, водитель легковушки погиб.
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