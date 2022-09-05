Под Одессой масштабное ДТП. Движение на трассе на Бухарест усложнено

Вблизи поселка Новоселовка (Одесская область) произошло смертельное ДТП с участием крупногабаритного автомобиля и микроавтобуса. Движение по трассе на Бухарест усложнено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Службы автомобильных дорог.

"На 180 км автомобильной дороги М-15 Одесса - Рени (на Бухарест) произошло дорожно-транспортное происшествие с участием тяжеловесного автомобиля и микроавтобуса. В результате аварии два человека погибли", - говорится в сообщении.