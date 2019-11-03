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На трассе в направлении Киева затруднено движение транспорта из-за ДТП

Новости » Происшествия     03.11.2019 - 22:17
На трассе в направлении Киева затруднено движение транспорта из-за ДТП
Фото: ДТП под Киевом (https://t.me/kyivpatrol)

Под Киевом произошло ДТП с участием шести автомобилей

В связи с дорожно-транспортным происшествием (ДТП) с участием шести автомобилей в селе Стоянка автодороги М-06 в направлении Киева затруднено движение транспорта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал патрульной полиции.

В настоящее время патрульные Киевской области обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия и осуществляют регулирование транспорта.

Напомним, в Одесской области на трассе "Одесса-Киев" столкнулись два автомобиля, в результате аварии один человек погиб, еще двое пострадали. Автомобили Chevrolet и Skoda столкнулись возле села Еремеевка. По предварительным данным, один человек погиб, еще двое - госпитализированы в тяжелом состоянии.

В Голосеевском районе Киева утром 3 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате чего погиб человек. На улице Заболотного произошло столкновение автомобилей ГАЗ "Волга" и SsangYong. От столкновения автомобиль ГАЗ разорвало на две части. В результате ДТП погиб один человек, еще шестеро граждан пострадали.

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