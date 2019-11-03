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При ДТП на трассе Киев-Одесса погиб человек

Новости » Происшествия     03.11.2019 - 15:23
При ДТП на трассе Киев-Одесса погиб человек
Фото: ДТП на трассе "Одесса-Киев" (od.npu.gov.ua)

Также в результате ДТП возле села Еремеевка пострадали два человека

В Одесской области на трассе "Одесса-Киев" столкнулись два автомобиля, в результате аварии один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Автомобили Chevrolet и Skoda столкнулись возле села Еремеевка. По предварительным данным, один человек погиб, еще двое - госпитализированы в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего и решают вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Голосеевском районе Киева утром 3 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате чего погиб человек. На улице Заболотного произошло столкновение автомобилей ГАЗ "Волга" и SsangYong. От столкновения автомобиль ГАЗ разорвало на две части. В результате ДТП погиб один человек, еще шестеро граждан пострадали.

Добавим, в Черкасской области в ночь на 3 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовика и легкового автомобиля.

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