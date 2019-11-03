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В Киеве в ДТП автомобиль разорвало на две части, есть жертвы

Новости » Происшествия     03.11.2019 - 11:52
В Киеве в ДТП автомобиль разорвало на две части, есть жертвы
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В результате аварии один человек погиб и 6 пострадали

В Голосеевском районе Киева утром 3 ноября произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Киев Оперативный" в Facebook.

Как сообщается на улице Заболотного произошло столкновение автомобилей ГАЗ "Волга" и SsangYong. От столкновения автомобиль ГАЗ разорвало на две части. В результате ДТП погиб один человек, еще шестеро граждан пострадали.

Кроме того, из-за аварии наблюдается усложнение движения в обе стороны.

6 пострадавших, среди которых один погибший В Голосеевском районе, на Заболотного столкнулись #ГАЗ#Волга) и паркетник #SsangYong. От удара автомобиль ГАЗ разорвало на две части. Через #ДТП наблюдаются заторы в обе стороны.

Опубликовано Киев Оперативный Воскресенье, 3 ноября 2019 г.

Напомним, ранее сообщалось, что 2 ноября в Киеве на Брест-Литовском шоссе произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием шести автомобилей. Несколько участников аварии получили ушибы и рассечения, но от госпитализации отказались. Двое водителей скрылись с места ДТП.

Еще одно масштабное ДТП в Киеве произошло 2 ноября на проспекте Победы вблизи станции метро "Житомирская". На обнародованном в сети видео было видно, что на дороге произошло столкновение как минимум 7 автомобилей. Информации о жертвах или пострадавших не было.

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