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На трасі у напрямку Києва ускладнено рух транспорту через ДТП

Новини » Надзвичайні події     03.11.2019 - 22:17
На трасі у напрямку Києва ускладнено рух транспорту через ДТП
Фото: ДТП під Києвом (https://t.me/kyivpatrol)

Під Києвом сталося ДТП за участю шести автомобілів

У зв'язку з дорожньо-транспортною пригодою (ДТП) за участю шести автомобілів в селі Стоянка автодороги М-06 у напрямку Києва ускладнено рух транспорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал патрульної поліції.

В даний час патрульні Київської області забезпечують безпеку дорожнього руху на місці події і здійснюють регулювання транспорту.

Нагадаємо, в Одеській області на трасі "Одеса-Київ" зіткнулися два автомобілі, в результаті аварії одна людина загинула, ще двоє постраждали. Автомобілі Chevrolet і Skoda зіткнулися біля села Єреміївка. За попередніми даними, одна людина загинула, ще двоє - госпіталізовані у важкому стані.

У Голосіївському районі Києва вранці 3 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода з участю двох автомобілів, в результаті чого загинула людина. На вулиці Заболотного відбулося зіткнення автомобілів ГАЗ "Волга" і SsangYong. Від зіткнення автомобіль ГАЗ розірвало на дві частини. В результаті ДТП загинула одна людина, ще шестеро громадян постраждали.

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