Под Тернополем рейсовый автобус попал в аварию, есть жертвы

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В результате ДТП один человек погиб, еще 5 пострадали

Вблизи Тернополя в среду, 11 декабря, произошло дорожно-транспортное происшествие при участии рейсового автобуса, в результате чего один человек погиб и еще пятеро были травмированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной полиции.

По данным правоохранителей, около 12-ти часов на автодороге между селами Чистилов и Великий Глубочек произошло столкновение рейсового автобуса, который двигался по маршруту Тернополь-Чистилов, с автомобилем Dacia Logan. Предварительно, авария произошла из-за выезда на встречную полосу.

На момент ДТП в рейсовом автобусе находились около 10 пассажиров. Одна из пассажиров, 65-летняя женщина, сидевшая рядом с водителем, погибла. Четыре пассажира автобуса и водитель Dacia были госпитализированы с травмами.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая и установит причину несчастья. Событие внесено в ЕРДР согласно статье 286 часть 2 УК", - добавили в полиции.

Напомним, утром 10 декабря во Львовской области на автодороге Киев-Чоп произошла авария с участием школьного автобуса. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали 5 человек, среди которых дети в возрасте 11-17 лет. Виновным грозит до 3 лет заключения.

Также РБК-Украина писало, что на трассе Львов-Краковец произошла авария с участием микроавтобуса, в результате которой пострадали 4 человека. Вечером 4 декабря около 20:25 произошло столкновение микроавтобуса Opel Vivaro и автомобиля Volkswagen Passat