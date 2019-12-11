На трасі Київ-Одеса зіткнулися мікроавтобус і вантажівка, є постраждалі

Ілюстративне фото (УНІАН)

Водія мікроавтобуса деблокували з кабіни

У Черкаській області в дорожньо-транспортній пригоді (ДТП) постраждали п'ятеро людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Зазначається, що близько 14:00 на автодорозі Київ-Одеса, поблизу села Краснопілка Уманського району, сталася дорожньо-транспортна пригода за участю мікроавтобуса Mercedes та вантажного автомобіля DAF.

Внаслідок пригоди чотирьох пасажирів мікроавтобуса з травмами різної тяжкості госпіталізовано до Уманської центральної лікарні.

Рятувальники деблокували водія, якого затисло в кабіні мікроавтобуса. Обмеження руху автотранспорту на автодорозі не було.

РБК-Україна писало, що поблизу Тернопіля у середу, 11 грудня, сталася дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового автобуса, в результаті чого одна людина загинула та ще п'ятеро було травмовано.

Нагадаємо, раніше на трасі Львов-Краковець сталася аварія за участю мікроавтобуса, в результаті якої постраждали 4 людини.