На трассе Киев-Одесса маршрутка столкнулась с грузовиком, есть погибший и раненые

В результате ДТП на трассе Киев-Одесса один человек погиб и 7 ранены

В Одесской области на трассе Киев-Одесса сегодня утром, 13 августа 2018 года, микроавтобус столкнулся с грузовиком, в результате аварии один человек погиб и 7 ранены. Об этом говорится в сообщении на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, авария произошла в 03:49 в Великомихайловском районе на 390 км трассы Киев-Одесса. Спасатели, которые прибыли на место аварии, достали из микроавтобуса погибшего водителя.

Сообщается, что на момент ДТП на трассе Киев-Одесса в микроавтобусе находились 14 пассажиров, из них 7 получили травмы и были госпитализированы. Сейчас устанавливаются причины аварии.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 10 августа 2018 года в Запорожской области возле села Каменское маршрутка столкнулась с грузовиком, в результате чего погибли шесть человек, еще 12 получили травмы. По факту ДТП в Запорожской области было возбуждено уголовное дело.

Позже стало известно, что правоохранители задержали водителя грузовика, попавшего в ДТП в Запорожской области.