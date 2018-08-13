На трасі Київ-Одеса маршрутка зіштовхнулася з вантажівкою, є загиблий та поранені

Внаслідок ДТП на трасі Київ-Одеса одна людина загинула та 7 поранено

В Одеській області на трасі Київ-Одеса сьогодні вранці, 13 серпня 2018 року, мікроавтобус зіштовхнувся з вантажівкою, внаслідок аварії одна людина загинула та 7 поранено. Про це йдеться у повідомленні на сайті Держслужби України з надзвичайних ситуацій.

Як повідомляється, аварія сталася о 03:49 у Великомихайлівському районі на 390 км траси Київ-Одеса. Рятувальники, які прибули на місце аварії, дістали з мікроавтобуса загиблого водія.

Повідомляється, що на момент ДТП на трасі Київ-Одеса в мікроавтобусі перебували 14 пасажирів, з них 7 отримали травми і були госпіталізовані. Наразі встановлюються причини аварії.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 10 серпня 2018 року у Запорізькій області біля села Каменське маршрутка зіштовхнулася з вантажівкою, внаслідок чого загинули шість осіб, ще 12 отримали травми. За фактом ДТП у Запорізькій області було порушено кримінальну справу.

Пізніше стало відомо, що правоохоронці затримали водія вантажівки, що потрапила у ДТП у Запорізькій області.