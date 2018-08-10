У Запорізькій області маршрутка зіштовхнулася з вантажівкою, 6 загиблих

Також внаслідок ДТП у Запорізькій області постраждали 12 осіб

У Запорізькій області біля села Каменське маршрутка зіштовхнулася з вантажівкою, внаслідок чого загинули шість осіб, ще 12 отримали травми. Про це йдеться у повідомленні на сайті Національної поліції України.

Як повідомляється, ДТП у Запорізькій області сталася близько 14:30 на автошляху Харків-Сімферополь, де маршрутне таксі зіштовхнулося з "Камазом". На момент аварії у маршрутці перебувало 20 осіб.

Фото: ДТП у Запорізькій області (061.ua)

"На даний час маємо інформацію про шістьох загиблих, з яких п’ятеро – це діти. Також 12 осіб травмовано", - повідомив заступник глави Нацполіції Олександр Фацевич.

Повідомляється, що на місці аварії працює посилена слідчо-оперативна група. Поліція наразі встановила, що водій маршрутки здійснював нерегулярні перевезення. Наразі з водієм маршрутки проводяться першочергові слідчі дії і найближчим часом йому буде обрано міру запобіжного заходу.

За фактом ДТП у Запорізькій області вже відкрито кримінальну справу за ч.3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху).

Фото: ДТП у Запорізькій області (npu.gov.ua)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що вчора, 9 серпня 2018 року, в Полтавській області в результаті ДТП загинула жінка і постраждали двоє дітей. Також повідомлялося, що в Херсонській області 8 серпня зіткнулися вантажівка і легковий автомобіль, в результаті аварії загинули двоє дітей, їх батьків госпіталізували.

Крім того, 7 серпня сталася масштабна ДТП в Дніпропетровській області - Audi врізалося в автобус з пасажирами, в результаті чого загинули двоє людей, ще 13 травмовані.