На трассе Киев-Харьков расстреляли автомобиль, есть погибший

Фото: полиция (npu.gov.ua)

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа

В Полтавской области на трассе Киев-Харьков обнаружили расстрелянный автомобиль. В салоне выявили тело мужчины.

Об этом РБК-Украина сообщил заместитель начальника отдела коммуникации Национальной полиции Полтавской области Роман Гришин.

По предварительно установленной информации, мужчина уроженец Донецкой области, 1985 года рождения.

"Происшествие случилось около 16:00 на трассе Киев-Харьков вблизи Пирятина. Выявлено черный автомобиль Mercedes с простреленными окнами. Обнаружено тело мужчины. Он погиб", - сообщил Гришин.

Он добавил, что сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по части 1 статьи 115 УК - умышленное убийство.

"Только сейчас на месте работает следственно-оперативная группа. Следственно-оперативная группа выяснит, как погиб человек. Но предварительно, у него пулевые ранения", - уточнил Гришин.

Фото: место происшествия (pl.npu.gov.ua)

Напомним, вчера в Киеве на Надднепрянском шоссе произошло смертельное ДТП.

Кроме того, во Львовской области на автодороге Киев-Чоп произошла ДТП при участии трех автомобилей, в результате которой пострадали четыре человека.