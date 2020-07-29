ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

На трасі Київ-Харків розстріляли автомобіль, є загиблий

Середа 29 липня 2020 17:53
На трасі Київ-Харків розстріляли автомобіль, є загиблий
Фото: поліція (npu.gov.ua)
Автор: Анастасія Світлевська

На місці події працює слідчо-оперативна група

В Полтавській області на трасі Київ-Харків виявили розстріляний автомобіль. У салоні виявили тіло чоловіка.

Про це РБК-Україна повідомив заступник начальника відділу комунікації Національної поліції Полтавській області Роман Грішин.

За попередньо встановленою інформацією, чоловік уродженець Донецької області, 1985 року народження.

"Пригода сталося близько 16:00 на трасі Київ-Харків поблизу Пирятина. Виявлено чорний автомобіль Mercedes з простреленими вікнами. Виявлено тіло чоловіка. Він загинув", - повідомив Грішин.

Він додав, що зараз вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 115 КК - умисне вбивство.

"Тільки зараз на місці працює слідчо-оперативна група. Слідчо-оперативна група з'ясує, як загинула людина. Але попередньо, у нього кульові поранення", - уточнив Грішин.

Фото: місце події (pl.npu.gov.ua)

Нагадаємо, вчора у Києві на Наддніпрянському шосе сталося смертельне ДТП.

Крім того, у Львівській області на автодорозі Київ-Чоп сталася ДТП за участю трьох автомобілів, в результаті якої постраждали чотири людини.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Харківавтомобилипроисшествие
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся