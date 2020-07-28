В Киеве на Надднепрянском шоссе произошло ДТП, есть погибший

Фото: полиция (РБК-Украина)

В результате происшествия движение на Надднепрянском шоссе в направлении Дарницкого моста затруднено

Во вторник, 28 июля, В Киеве на Надднепрянском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП погиб один человек.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

Так, около 15:00 произошла авария между автомобилем Toyota Land Cruiser и грузовиком Daf с полуприцепом Ackermann.

На месте происшествия работает сотрудники полиции и следователи, а также устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Дорожное движение на Надднепрянском шоссе в направлении Дарницкого моста затруднено.

Фото: место ДТП (t.me/kyivpatrol)

Напомним, во Львовской области автобус слетел в кювет, в результате чего семеро человек пострадали.

Кроме того, возле Борисполя столкнулся легковой автомобиль и микроавтобус, водитель микроавтобуса погиб на месте.