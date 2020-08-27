ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус, есть пострадавшие (ОБНОВЛЕНО)

Автор: РБК-Украина

На трассе Киев-Харьков неизвестные расстреляли автобус. По предварительным данным, пострадали два человека.

Самые читаемые новости

Об этом сообщает Status Quo.

Сообщение о происшествии на трассе в районе города Люботина поступило в полицию около 19:10. По адресу срочно отправились руководство областного главка полиции и следственно-оперативная группа Люботинского ОП.

При этом в полиции Харьковской области подтверждают факт стрельбы, однако официальную информацию обещают дать позже.

Напомним, в конце июля на трассе Киев-Харьков расстреляли автомобиль.

Однако позже стало известно, что это была спецоперация правоохранителей.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ХарьковавтобусСтрельба