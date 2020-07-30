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Расстрел автомобиля на трассе Киев-Харьков был спецоперацией полиции

Четверг 30 июля 2020 17:09
Расстрел автомобиля на трассе Киев-Харьков был спецоперацией полиции
Фото: полиция (npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

За убийство мужчины заказчик обещал 50 тысяч долларов

Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины сообщил, что расстрел автомобиля на трассе Киев-Харьков был спецоперацией. В ходе нее правоохранители предотвратили заказное убийство украинца.

Об этом сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований.

За убийство жителя Донецкой области, который известный в преступном мире, криминальный "авторитет" обещал 50 тысяч долларов.

В ходе спецоперации полиция задержали исполнителя "на горячем" - прямо во время передачи части обещанных средств в сумме 25 тысяч долларов. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Организатору заказного убийства сотрудники Главного следственного управления Нацполиции пока заочно подготовили подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 14 п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении его в международный розыск.

Напомним, вчера около 16:00 в Полтавской области обнаружили расстрелянный автомобиль, в салоне которого находилось тело мужчины.

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