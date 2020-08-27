ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

На трасі Київ-Харків розстріляли автобус, є постраждалі (ОНОВЛЕНО)

Автор: РБК-Україна

На трасі Київ-Харків невідомі розстріляли автобус. За попередніми даними, постраждали дві людини.

Популярні новини

Про це повідомляє Status Quo.

Повідомлення про пригоду на трасі в районі міста Люботина надійшло в поліцію близько 19:10. За адресою терміново вирушили керівництво обласного главку поліції та слідчо-оперативна група Люботинської ВП.

При цьому в поліції Харківської області підтверджують факт стрілянини, проте офіційну інформацію обіцяють надати пізніше.

Нагадаємо, в кінці липня на трасі Київ-Харків розстріляли автомобіль.

Проте пізніше стало відомо, що це була спецоперація правоохоронців.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ХарківавтобусСтрільба