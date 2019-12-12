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На трассе Киев-Харьков произошло ДТП, есть погибшие

Новости » Происшествия     12.12.2019 - 15:39
На трассе Киев-Харьков произошло ДТП, есть погибшие
Фото с места ДТП (hk.npu.gov.u)

Авария произошла сегодня утром

В четверг, 12 декабря на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в результате которого погиб человек. Об єтом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Харьковской области.

Как отмечается, авария произошла около в 9:30 утра на 467 километре трассы.

"Автомобиль Renault Megan под управлением 39-летнего водителя двигался со стороны Киева в направлении Харькова и допустил столкновение с "ВАЗ-2101", который стоял у правого края проезжей части и начал выполнять маневр разворота. В результате ДТП 72-летний водитель "ВАЗ" получил телесные повреждения и был госпитализирован в медицинское учреждение. Мужчина умер в больнице", - говорится в сообщении.

Обстоятельства ДТП устанавливаются, решается вопрос об открытии дела по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 11 декабря на трассе Киев-Одесса, вблизи села Краснополка Уманского района, произошла авария с участием микроавтобуса Mercedes и грузового автомобиля DAF. В результате пострадали 6 человек.

В тот же день вблизи Тернополя произошло дорожно-транспортное происшествие при участии рейсового автобуса, в результате чего один человек погиб и еще пять были травмированы.

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