На трасі Київ-Харків сталося ДТП, є загиблі

Фото з місця ДТП (hk.npu.gov.u)

Аварія сталася сьогодні вранці

У четвер, 12 грудня на трасі "Київ-Харків-Довжанський" сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП), в результаті якої загинула людина. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Харківської області.

Як зазначається, аварія сталася близько 9:30 ранку на 467-му кілометрі траси.

"Автомобіль Renault Megan під керуванням 39-річного водія рухався зі сторони Києва в напрямку Харкова та допустив зіткнення з "ВАЗ-2101", який стояв біля правого краю проїзної частини та почав виконувати маневр розвороту. В результаті ДТП 72-річний водій "ВАЗ" отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований в медичний заклад. Чоловік помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Обставини ДТП встановлюються, вирішується питання про відкриття справи за ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 11 грудня на трасі Київ-Одеса, поблизу села Краснопілка Уманського району, сталася аварія за участю мікроавтобуса Mercedes і вантажного автомобіля DAF. В результаті постраждали 6 осіб.

Того ж дня поблизу Тернополя сталася дорожньо-транспортна пригода за участю рейсового автобуса, в результаті чого одна людина загинула та ще п'ять були травмовані.