На трассе Киев-Чоп внедорожник въехал в грузовик, есть жертвы

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Среди пострадавших несовершеннолетняя

В Киевской области на трассе "Киев-Чоп" произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, еще двое получили травмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Киевской области.

Сообщается, что авария произошла 11 ноября после обеда вблизи села Копылов, Макаровского района.

"Водитель внедорожника не выбрал безопасную скорость движения, выехал на обочину дороги и столкнулся с припаркованной грузовиком. В результате - один из пассажиров погиб на месте происшествия. Водитель внедорожника получил травмы грудной клетки, живота, множественные ушибы тела и черепно-мозговую травму. Еще одна 15-летняя пассажирка получила телесные повреждения в виде травмы живота, перелома ключицы и травмы головы", - сообщили в полиции.

Фото: место ДТП (facebook.com/pol.kyivregion)

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что под Киевом 10 ноября произошло ДТП в котором погибли четыре человека, среди которых два 12-летних ребенка. Также травмы получили четыре человека. По факту инцидента полиция открыла дело.

Также сообщалось, что под Киевом в селе Петропавловская Борщаговка произошло ДТП с участием трех автомобилей, среди которых была маршрутка с пассажирами. В результате аварии пострадали двое человек.