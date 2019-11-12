На трасі Київ-Чоп позашляховик в'їхав у вантажівку, є жертви

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Серед постраждалих неповнолітня

В Київській області на трасі "Київ-Чоп" сталася дорожньо-транспортна пригода, в результаті якого одна людина загинула, ще двоє отримали травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

Повідомляється, що аварія сталася 11 листопада після обіду поблизу села Копилов, Макарівського району.

"Водій позашляховика не вибрав безпечну швидкість руху, виїхав на узбіччя дороги та зіткнувся з припаркованою вантажівкою. В результаті - один з пасажирів загинув на місці події. Водій позашляховика отримав травми грудної клітини, живота, множинні забої тіла і черепно-мозкову травму. Ще одна 15-річна пасажирка отримала тілесні ушкодження у вигляді травми живота, перелом ключиці і травми голови", - повідомили в поліції.

Фото: місце ДТП (facebook.com/pol.kyivregion)

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що під Києвом 10 листопада відбулося ДТП, в якому загинули чотири людини, серед яких двоє 12-річних дитини. Також травми отримали чотири людини. За фактом інциденту поліція відкрила справу.

Також повідомлялося, що під Києвом в селі Петропавлівська Борщагівка сталося ДТП за участю трьох автомобілів, серед яких була маршрутка з пасажирами. В результаті аварії постраждали двоє людей.