Под Киевом маршрутка с пассажирами попала в ДТП, есть пострадавшие

У селі Петропавлівська Борщагівка трапилося зіткнення легковика та автобуса. Є травмовані Сьогодні, близько 11-ї ранку відбулася автопригода на вулиці Авіаторів,27 за участю трьох транспортних засобів: Opel Astra, ВАЗ 2101 та РУТА. За попередніми даними аварійну ситуацію створив водій лекової Opel Astra, коли переїжджав вулицю зліва на право по ходу руху автомобіля ВАЗ 2101. Водійка ВАЗівки змогла зманеврувати та оминути Opel. Проте, скоїла зіткнення з автобусом, який рухався по зустрічній смузі. Внаслідок автопригоди постраждав водій автобуса та водійка ВАЗ, які госпіталізовані до лікувального закладу. В салоні легковика перебувала ще дворічна дитина в автокріслі, яке її й врятувало від травмування. А в автобусі окрім водія перебувала жінка з 12-річною дитиною. На місці пригоди їх оглянули лікарі та надали медичну допомогу. Наразі всі обставини події з’ясовує слідство. Пам’ятайте! Ігнорування правил дорожнього руху є неприпустимим! Будьте уважні за кермом, дотримуйтесь швидкісного режиму та обов'язково використовуйте пасивної безпеки. Ця автопригода могла закінчитись зовсім по-іншому, якби не дитяче автокрісло. #ПорядокЦеТи #ПатрульнаполіціяКиївськоїобласті