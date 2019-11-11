Под Киевом маршрутка с пассажирами попала в ДТП, есть пострадавшие

В результате ДТП маршрутка снесла забор и влетела в частный двор
В селе Петропавловская Борщаговка (Киевская область) произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием трех автомобилей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции.
Сообщается, что инцидент произошел около 11 утра на улице Авиаторов, 27 с участием Opel Astra, ВАЗ 2101 и маршруки. В результате ДТП маршрутка с людьми от удара протаранила забор и влетела во двор жилого дома.
"По предварительным данным аварийную ситуацию создал водитель Opel Astra, когда переезжал улицу слева направо по ходу движения автомобиля ВАЗ 2101. Водитель ВАЗа смог сманеврировать и уйти от столкновения с Opel. Однако, потерял управление и столкнулся с маршруткой, которая двигалась по встречной полосе. От удара маршрутка влетела во двор частного домовладения", - говорится в сообщении.
Вследствие аварии пострадали водитель маршрутки и водитель ВАЗ, их госпитализировали. В салоне легковушки находился двухлетний ребенок в автокресле, которое и спасло его от травм.
В маршрутке кроме водителя находилась женщина с 12-летним ребенком. На месте происшествия их осмотрели врачи и оказали медицинскую помощь.
У селі Петропавлівська Борщагівка трапилося зіткнення легковика та автобуса. Є травмовані
У селі Петропавлівська Борщагівка трапилося зіткнення легковика та автобуса. Є травмовані Сьогодні, близько 11-ї ранку відбулася автопригода на вулиці Авіаторів,27 за участю трьох транспортних засобів: Opel Astra, ВАЗ 2101 та РУТА. За попередніми даними аварійну ситуацію створив водій лекової Opel Astra, коли переїжджав вулицю зліва на право по ходу руху автомобіля ВАЗ 2101. Водійка ВАЗівки змогла зманеврувати та оминути Opel. Проте, скоїла зіткнення з автобусом, який рухався по зустрічній смузі. Внаслідок автопригоди постраждав водій автобуса та водійка ВАЗ, які госпіталізовані до лікувального закладу. В салоні легковика перебувала ще дворічна дитина в автокріслі, яке її й врятувало від травмування. А в автобусі окрім водія перебувала жінка з 12-річною дитиною. На місці пригоди їх оглянули лікарі та надали медичну допомогу. Наразі всі обставини події з’ясовує слідство. Пам’ятайте! Ігнорування правил дорожнього руху є неприпустимим! Будьте уважні за кермом, дотримуйтесь швидкісного режиму та обов'язково використовуйте пасивної безпеки. Ця автопригода могла закінчитись зовсім по-іншому, якби не дитяче автокрісло. #ПорядокЦеТи #ПатрульнаполіціяКиївськоїобластіОпубліковано Патрульна поліція Київської області Понеділок, 11 листопада 2019 р.
Напомним, 11 ноября во Львовской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля и школьного автобуса, в результате 11 человек госпитализированы.
Также РБК-Украина сообщало, что в Киеве Lexus протаранил такси, вылетел на тротуар и сбил двух пешеходов.