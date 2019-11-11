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Полиция открыла дело по факту ДТП под Киевом

Новости » Происшествия     11.11.2019 - 10:01
Полиция открыла дело по факту ДТП под Киевом
Иллюстративное фото (УНИАН)

В результате ДТП погибли четверо людей

Полиция открыла уголовное производство по факту ДТП под Киевом, в котором погибли четверо человек, двое из которых дети. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Как отмечается, водитель автомобиля Volkswagen Caddy на иностранной регистрации, выезжая на перекресток из села Здвиживка на автодорогу, проигнорировал требование знака "Движение без остановки запрещено" и не предоставил преимущество автомобилю Volvo, который двигался по главной дороге.

"Две легковушки перевернулись. В результате ДТП погибли четверо пассажиров автомобиля Volkswagen: 33-летняя мать, ее 11-летний сын и 39-летнего возраста женщина со своей 12-летней дочерью. Еще трое пострадавших с другой машины получили травмы и госпитализированы", - говорится в сообщении.

РБК-Украина писало, что ДТП произошло вчера, 10 ноября, в 16 часов на автодороге Бородянка-Гостомель Ирпенского района.

Кроме того, в тот день на трассе Киев-Одесса вблизи столицы произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса, который ехал в сторону Киева. В какой-то момент машина перевернулась. В результате аварии пострадал мужчина - водитель микроавтобуса.

РБК-Украина писало, что в Киеве произошла авария с участием автомобиля полиции и такси. В результате аварии пострадали четыре человека: двое полицейских и пассажиры такси - женщина и ребенок.

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