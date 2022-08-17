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На трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и автобус: есть жертва и пострадавшие

Фото: на трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и автобус (t.me/lvivpatrolpolice)
Автор: Елизавета Драбкина

На трассе Киев-Чоп возле Нагорного во Львовской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Львовской области и Львовский портал.

Пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий отметила, что в аварию попал автобус, который ехал из-за границы в Киев. В нем были 70 пассажиров.

По предварительным данным, в результате ДТП есть погибший и пятеро травмированных.

Полиция организовала на трассе реверсное движение.

"Из-за ДТП возле населенного пункта Нагорное, что на автодороге Киев-Чоп идет реверсное движение. Будьте осмотрительны", - отметили в патрульной полиции.

Напомним, вчера в Одессе автобус врезался в грузовой автомобиль. В результате аварии пять человек госпитализировали.

Кроме того, 1 августа в Кривом Роге произошла авария - столкнулись грузовик и маршрутка, много людей пострадали.

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